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MEF isimli şarkıcıdan skandal sözler: Tecavüz etsem de yanımda duracaklar

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fidan (MEF) TıkTok üzerinden yaptığı yayında kendisinin bir kıza tecavüz etmesi halinde yanında duracak insanların belli olduğunu söyleyerek skandal ifadelere imza attı.

Ekleme: 1.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 1.01.2024 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya, ünlü şarkıcı ve sosyal medya yayıncısı Mehmet Fidan (MEF)'in canlı yayındaki sözlerini konuşuyor. 

TikTok hesabındaki canlı yayınında kendisi hakkındaki eleştirilere cevap veren MEF, tecavüzü meşrulaştıran sözleriyle tepki çekti.

Şarkıcı, ahlaki düşüncelerden yoksun bir açıklama yaparak; bir gün bir kadını tecavüz etmesi halinde kendisini destekleyecek insanların olabileceğini söyledi. İşte o skandal sözler;

MEF isimli şarkıcıdan skandal sözler: Tecavüz etsem de yanımda duracaklar

"BİR KADINA TECAVÜZ ETSEM DE YANIMDA DURACAKLAR BELLİ"

"Bazı kitle var; bir tane itin, köpeğin kitlesi. Onlara karşı konuşmak istemiyorum. Benim kitlem belli. Beni sevenler belli. Yarın öbür gün afedersin bir kıza tecavüz etsem de benim yanımda duracak insanlar belli. Ben de bir insanım. Ben burada sizi eğlendirmek istiyorum. "

O anlarda ise izleyenlerden şarkıcıya hediye paralar gönderildiği görüldü. 

Şarkıcının sözlerinin ardından sosyal medyada 'Potansiyel tecavüzcü', 'Malumun ilanı olmuş', 'Gözaltına alınmalı', 'Sen kimsin?' yorumları yapıldı.

Ünlü yazar Sevda Türküsev de iğrenç ifadelere sessiz kalamadı ve sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek; "Özgüvene bak, bir kıza tecavüz etse yanında duracak kitlesi varmış. Yalan mı? Maalesef değil çünkü: bu fenomenlik adı altında boş cahil insanların beyni uyuşmuş durumda! Bilinçaltında neler var senin! Bu nasıl bir kafa yapısı, bu nasıl bir örnek! Kim bu tanıyan var mı? Kendini bilmez, cahil! Topluma karşı böyle bir konuşma yapılırmı be! Tepki alınca videoyu silmiş tabi!" ifadelerini kullandı.

Sözde fenomen gelen tepkilerin ardından ise skandal ifadelerin bulunduğu videoyu sildi.
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