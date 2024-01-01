Hande Erçel'in yeğeni kanseri yendi

Gamze Erçel, 2022 yılından bu yana kanserle mücadele veren kızı Aylin Mavi'nin zili çaldığı anları paylaştı. Paylaşıma, "Durumu gayet iyi" notu düşüldü.

Hande Erçel'in, oyunculuğu kadar konuşulan bir başka detayı da teyzeliği.



Oyuncunun fenomen ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi.



İkili aynı yıl Aylin Mavi adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.



Minik Mavi'ye 2022 yılında kanser teşhisi konuldu.



Aile, kızlarının hastalığı nedeniyle zor ve hassas dönemler geçirdi.



Kanseri yendi, zili çaldı



Ancak yaşanan son gelişme, magazin gündemine müjde gibi düştü.



Yıldırım Ailesi'nden güzel bir haber geldi.



Gamze Erçel, Aylin Mavi'nin sağlık durumunu bir video ile duyurdu.



Aylin Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı…



'Ne zor günlerdi'



Bu anları paylaşan Gamze Erçel, şu notu düştü;



Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim.