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Eski aşıklar karşı karşıya geldi

O Ses Türkiye'de yılbaşı özel programında romantik anlar yaşandı.. Bir döneme yaşadıkları aşk ile damga vuran Kerem Alışık ve Ebru Gündeş karşı karşıya geldi. Alışık'ın, Gündeş'e bakarak söylediği şarkı ise sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 1.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 1.01.2024 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasında bir döneme damga vuran aşklardan biri de Kerem Alışık Ve Ebru Gündeş'in ilişkileriydi.

Eski sevgililer yıllar sonra televizyon ekranında karşı karşıya geldi.

TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şarkı söylemek için sahneye çıkan isimlerden biri de Kerem Alışık oldu.

Ebru Gündeş'e karşı "Gitme Aklım Sende Kalır" dedi

Alışık, "Gitme Aklım Sende Kalır" isimli şarkıyı seslendirdi. Jürideki isimlerden biri de Ebru Gündeş idi.

Kerem Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de döndü. Alışık'ın şarkıyı seslendirirken Gündeş ile bakışmaları dikkat çekti.

Eski aşıklar karşı karşıya geldi

Eski sevgilisini seçti

Kerem Alışık, dönen jüri üyeleri arasından ise eski sevgilisi Gündeş'i seçti.

Eski aşıkların tekrar bir araya gelmesi ve Alışık'ın seçtiği şarkıdaki kelimeler kısa sürede sosyal medyada "Aşk yeniden mi alevleniyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Kerem Alışık ve Ebru Gündeş, 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partnerdi ve set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Dizinin ardından ise Ebru Gündeş, yolunu ünlü aktör ile ayırmıştı.

Eski aşıklar karşı karşıya geldi
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