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Yine estetikleriyle gündemde!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz süper mini elbisesi ile çömelerek verdiği pozda yüzündeki değişimle gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları beğeni yağmuruna tutarken, eleştiriler de art arda geldi.

Ekleme: 9.09.2023 - 23:54 Güncelleme: 9.09.2023 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, gündemden düşmüyor.

Çalkantılı aşklarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz, sık sık estetik eleştirileri alıyor. Ancak genç oyuncu iddiaların asılsız olduğunu belirterek duruma isyan ediyor.

Yüzündeki değişim fark edildi

Son olarak yeni paylaşımı iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Süper mini elbise tercih eden oyuncu, çömelerek poz verdi. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflardaki ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.

"Yüzün köşeli duruyor"

Yüzündeki değişimi fark eden takipçileri, bir kez daha estetik eleştirisinde bulunurken, shop olup olmaması ihtimali üzerinde de duruldu.

Dilan Çiçek Deniz'e, "Bunu yapan doktora net dava açardım.", "Yüzün köşeli duruyor." yorumları yapıldı.

Yine estetikleriyle gündemde!
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