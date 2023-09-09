Yıldız Tilbe köye gitti
Yıldız Tilbe yaz sezonunu sahnede geçiren isimler arasında yer alıyor. Yoğun bir konser maratonu geçiren Yıldız Tilbe bu arada köy ziyaretinde bulundu. Ünlü şarkıcının zayıflamış hali, sosyal medyada gündem oldu.
Yıldız Tilbe, yoğun konser programına devam ediyor. Şarkıları ve konserlerindeki danslarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu arada bir de köye gitti. Uzun bir elbise giyinip şal takan Yıldız Tilbe, doğal tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.
YILDIZ TİLBE'NİN VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıp sık sık kendi pozlarını paylaşan Yıldız Tilbe, sokak köpeklerini sevdiği anları paylaştı. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Oldukça zayıfladığı fark edilen Yıldız Tilbe için, "Bu sen misin?" sorusu yöneltildi.
İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımları
YILDIZ TİLBE'NİN VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıp sık sık kendi pozlarını paylaşan Yıldız Tilbe, sokak köpeklerini sevdiği anları paylaştı. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Oldukça zayıfladığı fark edilen Yıldız Tilbe için, "Bu sen misin?" sorusu yöneltildi.
İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımları