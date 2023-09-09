Yıldız Tilbe köye gitti

Yıldız Tilbe yaz sezonunu sahnede geçiren isimler arasında yer alıyor. Yoğun bir konser maratonu geçiren Yıldız Tilbe bu arada köy ziyaretinde bulundu. Ünlü şarkıcının zayıflamış hali, sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız Tilbe, yoğun konser programına devam ediyor. Şarkıları ve konserlerindeki danslarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu arada bir de köye gitti. Uzun bir elbise giyinip şal takan Yıldız Tilbe, doğal tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıp sık sık kendi pozlarını paylaşan Yıldız Tilbe, sokak köpeklerini sevdiği anları paylaştı. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Oldukça zayıfladığı fark edilen Yıldız Tilbe için, "Bu sen misin?" sorusu yöneltildi.