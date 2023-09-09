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Talat Bulut'tan yeni sezon açıklaması!

Talat Bulut, önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Son olarak 'Tuzak' dizisinde kamera karşısına geçen usta oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağını söyledi.

Ekleme: 9.09.2023 - 01:18 Güncelleme: 9.09.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Nişantaşı’nda görüntülenen Talat Bulut, "Yaz başında bir teklif gelmişti ama karakteri sevmedim. Siz bir karakter yaratıyorsunuz; kötü adam ve sonrasında her dizide hep kötü adam oynamanızı istiyorlar. Bir aktör olarak farklı karakterler yaratmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben sinemada öyleydim çünkü. Televizyonlar dijital kanallardan daha iyi. Uzun soluklu iyi bir karakter herkesin istediği projedir" dedi.

"YEDİ KİLO VERDİM"

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu ve kilo verdiği gözlenen 67 yaşındakli oyuncu, "Yaz boyu bir yere gitmedim, evdeydim. Senaryo okudum bol bol. Biraz kilo almıştım, yedi kilo verdim" açıklamasını yaptı.

Talat Bulut'tan yeni sezon açıklaması!

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