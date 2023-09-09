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Oyuncu Metin Pıhlıs baba oldu!

Metin Pıhlıs ile dört yıl önce dünyaevine girdiği Gamze Pıhlıs, kızları Parla'ya kavuştu. Baba olan genç oyuncu, Parla bebeğin yüzünü gösterip, mutluluğunu sosyal medyada dile getirdi.

Ekleme: 9.09.2023 - 01:26 Güncelleme: 9.09.2023 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
'Çok Güzel Hareketler 2' adlı eğlence programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Metin Pıhlıs, Haziran 2019'da Gamze Ergun ile hayatını birleştirmişti.

PARLA BEBEK'TEN İLK FOTOĞRAF

Ünlü çift, 'Parla' adını verdikleri kızlarının doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadılar. 31 yaşındaki oyuncu, güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oyuncu Metin Pıhlıs baba oldu!

"ADIN GİBİ HEP PARLA"

Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla.

Oyuncu Metin Pıhlıs baba oldu!

METİN PIHLIS KİMDİR?

29 Şubat 1992 tarihinde Antalya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'da okuduktan sonra liseyi Antalya'da bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü'nü kazanarak Antalya'dan ayrıldı.

Oyuncu Metin Pıhlıs baba oldu!

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarda nitibaren başlayan Pıhlıs, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümü'nde eğitim aldı. Oyunculuğa lisede okulun tiyatro kolunda başladı. Üniversiteyi bitirmesinin ardından gittiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olan Pıhlıs, seçmelere girdi BKM Mutfak ekibine seçildi.

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