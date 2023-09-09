ikinci kez ayrılık kararı!

Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkileri bir kez daha ayrılıkla sonuçlandı. Evlenmeleri beklenen Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin barışma kararları, hayranlarını oldukça sevindirmişti.

Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin dizi aşkları gerçek olmuş ve çift görüşmeye başlamışlardı. Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan Özge Özberk ile Gökberk Demirci daha önce ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi.Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine ikinci şansı tanımış olmaları, hayranlarını da oldukça sevindirmişti.Instagram'dan birbirlerini yeniden takibe alan çiftin bir kez daha ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Çiftten evlilik haberi beklenirken, bir kez daha ayrılık haberi geldi.Demirci Üç Kız Kardeş dizisinde, Yağız ise Safir dizisinde rol alıyor.