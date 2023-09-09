Horon oynadığı anlar gündem oldu!

Barış Arduç son olarak Alparslan Büyük Selçuklu adlı dizide rol almıştı. Yazar ve oyuncu Gupse Özay ile evli ve Jan Asya adında bir kız çocuğu babası olan Barış Arduç, horon oynadığı görüntüler ile sosyal medyada gündem oldu.Baba tarafından Ordulu, anne tarafından Artvinli olan Barış Arduç'un ağabeyinin düğününde horon oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşım yapan Karadeniz Paylaşımları adlı bir hesapta paylaşıldı.Yeniden gündem olan, Barış Arduç'un horon oynadığı o anları hem beğeni topladı hem de yoğun şekilde yorum aldı.İşte Barış Arduç'un horon oynadığı o anlar!