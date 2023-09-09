Horon oynadığı anlar gündem oldu!
Barış Arduç sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsüyle gündem oldu. Aslen Karadenizli olduğ bilinen Barış Arduç'un horon oynadığı anlar, büyük beğeni topladı.
Barış Arduç son olarak Alparslan Büyük Selçuklu adlı dizide rol almıştı. Yazar ve oyuncu Gupse Özay ile evli ve Jan Asya adında bir kız çocuğu babası olan Barış Arduç, horon oynadığı görüntüler ile sosyal medyada gündem oldu.
KARADENİZLİ OYUNCU BARIŞ ARDUÇ HORON OYNADI
Baba tarafından Ordulu, anne tarafından Artvinli olan Barış Arduç'un ağabeyinin düğününde horon oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşım yapan Karadeniz Paylaşımları adlı bir hesapta paylaşıldı.
Yeniden gündem olan, Barış Arduç'un horon oynadığı o anları hem beğeni topladı hem de yoğun şekilde yorum aldı.
İşte Barış Arduç'un horon oynadığı o anlar!
KARADENİZLİ OYUNCU BARIŞ ARDUÇ HORON OYNADI
Baba tarafından Ordulu, anne tarafından Artvinli olan Barış Arduç'un ağabeyinin düğününde horon oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşım yapan Karadeniz Paylaşımları adlı bir hesapta paylaşıldı.
Yeniden gündem olan, Barış Arduç'un horon oynadığı o anları hem beğeni topladı hem de yoğun şekilde yorum aldı.
İşte Barış Arduç'un horon oynadığı o anlar!