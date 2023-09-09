Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı!

Cem Büyükhanlı'dan haber alamayan babasının telefonla aradığı komşusu kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine Beşiktaş Bebek'teki eve gelen polisin çağırdığı çilingir kapıyı açtı. Kapının arkasında hareketsiz yatan Büyükhanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.BİR HAFTA ÖNCE TABURCU EDİLMİŞTİ!Büyükhanlı Holding'in varisi Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde pıhtılaşmasından dolayı yoğun bakımda entübe kaldığı ve bir hafta önce taburcu edildiği öğrenildi. Büyükhanlı'nın tek yaşadığı belirtilirken, evde herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.BÜYÜKHANLI'YA VEDACem Büyükhanlı'nın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.Cenaze törenine iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı. İş insanının eski eşi Bennu Gerede ise törene katılmadı.BENNU GEREDE'NİN OĞLU VE ANNESİ CENAZEDECenazede baba Bahri Büyükhanlı ve anne Nilüfer Sülüner, taziyeleri kabul etti. Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ve annesi Canan Gerede, Büyükhanlı Ailesi'ne taziyelerini iletti."KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL OLACAKSIN"Bennu Gerede, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, 15 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini Instagram hesabından duyurmuştu.Sevgili Cem, sen gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu dünyada birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat.