Bahçesinden topladığı zeytinleri paylaştı

Sosyal medya hesabından reels videosu paylaşan Hülya Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" notunu düştü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, yaz aylarını Ayvalık'ta geçiriyor.Sezonun kapanmasına rağmen İstanbul'a dönmeyen Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı.Avşar Kızı bahçesindeki zeytinleri topladığı anları da bir reels videosu haline geldi.Hülya Avşar sosyal medyadan paylaştığı reels videosuna, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" notunu düştüAvşar'ın bikinili ve cesur halleri ise reels videosunu izleyenlerin gözünden kaçmadı.