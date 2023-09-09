Altın kaplamalı elbisesi gündem oldu!

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.Geçtiğimiz aylarda tatil için Bodrum'a gelen Yalçın'ın paylaştığı tatil fotoğraflarındaki aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamış, ünlü ismin son haline eleştiri yağmıştı.ELBİSESİ GÜNDEM OLDUZayıflığıyla herkesi şaşkına çeviren 39 yaşındaki Yalçın, son olarak altın kaplama elbisesiyle gündeme geldi.Taze Magazin'de yer alan habere göre, Süreyya Yalçın bir davete katılmak için modacı Pınar Kerimoğlu imzalı bir elbise tercih etti.3 MİLYON TL!Yalçın'ın altın kaplama üzerine elmas ve Yakut taşlar işlenen kıyafetinin fiyatı ise tamı tamına 3 milyon TL.Gündem olan elbisesiyle verdiği pozları 4.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın'ın, gönderisinin yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.