Zeynep Bastık güzellik sırrını açıkladı!

Zeynep Bastık, dün akşam Mersin’in Silifke ilçesinde konser verdi. Bir süredir işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşayan popçunun, kendisine "Çok güzelsin" diye seslenen bir hayranına cevabı dikkat çekti.

Zeynep Bastık, Mersin'in Silifke ilçesindeki 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi. Festivalin son gününde Göksu Parkı'nda sahne alan Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.'HEPSİ AŞKTAN'Temmuz ayından beri Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü popçu, bir hayranının 'Çok güzelsin' diye bağırmasına “Hepsi aşktan” cevabını verince seyircilerden alkış aldı.