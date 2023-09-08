  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melisa Döngel, Marilyn Monroe oldu

Yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekleme: 8.09.2023 - 08:34 Güncelleme: 8.09.2023 - 08:35 / Editör: Ozge Selin
Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan ve yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel son pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde Marilyn Monroe'yu canlandıracak olan Döngel pozlarıyla beğeni topladı.

23 yaşındaki güzel oyuncu iddialı fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

'Hem dans edecek hem de oynayacak'

Bir dergiye verdiği röportajda 'Hayatımda ilk defa seyirciyle göz göze olduğum canlı bir sahne performansı sergileyeceğim.' diyen Döngel projede hem şarkı söyleyecek, hem dans edecek hem de oyunculuk yapacak.

'Bayılıyorum'

Melisa Döngel paylaşımında fotoğrafçı Cihan Nacar'ı da etiketledi ve 'Bayılıyorum' notunu düştü.

Melisa Döngel, Marilyn Monroe oldu

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! 'Fotoğraf çektirip gittiler'
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek
Thodex davasında karar çıktı! İşte Faruk Fatih Özer'e verilen ceza...
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'e tokat gibi cevap!
CHP'li Burcu Köksal'dan 'İYİ Parti' sorusuna kaçamak yanıt: Gerekirse seçimlere tek gireriz
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Müsavat Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'na: Herkesin yolu açık olsun
Kırklareli'de can kaybı 6'ya yükseldi
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek mesajı
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam
MSB kaynakları açıkladı! Son 1 haftada 39 terörist öldürüldü
CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Rüşvet skandalında 2. perde: Halk Ekmek çalışanı Hakan Han Özcan’ı doğruladı
MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Tunç Soyer'den İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına ilk yorum: Kayıp yaşamayız
Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak