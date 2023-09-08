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İkinci oğlunun adı ortaya çıktı!

ABD'li rapçi ASAP Rocky ile dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çiftin oğlunun adı ise dün ortaya çıktı.

Ekleme: 8.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 8.09.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklediğinin müjdesini vermişti. 13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı.

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat 2023'te ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

İLK PAYLAŞIM

Hamilelik sürecinde tarzıyla çok konuşulan Rihanna, adının RZA (gerçek adı Robert Fitzgerald Diggs olan Wu-Tang Clan'ın lideri 54 yaşındaki yapımcı ve rapçi RZA'ya bir gönderme) olduğu öğrenilen oğlunun yüzünü önceki aylarda ilk kez paylaşmıştı. Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler; "Küçük ASAP yapmışlar" ve "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU!

TMZ'nin haberine göre; ünlü çift 3 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucakların aldı. Rihanna, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

ADI ORTAYA ÇIKTI

Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci oğullarının sıra dışı ismi ise geçtiğimiz gün ortaya çıktı. The Blast'ın haberine göre; ikili yeni doğan oğullarına Riot Rose Mayers adını verdi.

Bu ismin, Rocky'nin bu yılın başlarında Pharrell Williams ile birlikte seslendirdiği son şarkısı 'Riot'a bir gönderme olabileceği düşünüldü.

Çift, ilk oğullarına RZA Athelston Mayers adını verdikten sonra yine 'R' ile başlayan bir isim kullanmayı tercih etti.
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