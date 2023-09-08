Funda Arar'dan müzik şöleni...

Funda Arar, "Kariyerimin başından beri her tarzdan şarkılar söyledim; kendi albümlerim, konuk olduğum albümler, tarz tarz şarkılar... Söyledim de söyledim, hâlâ söylüyorum. İyi ki geldiniz, bu gece çok güzel bir eylül akşamını paylaşacağız" diyerek, Bodrum konserinin açılışını yaptı."SENEYE DÜĞÜNÜNÜZÜ DE BURADA YAPARIZ"Arar, Songül Sarpbaş imzalı iki farklı kostüm tercih etti. İki saat sahnede kalan sanatçı, bir de evlilik teklifine şahitlik yaptı. "Seneye düğününüzü de burada yaparız" diyen Arar, çift için 'Mevsim Bahar Olunca' şarkısını söyledi.