Deniz Seki'nin son hali dikkat çekti!

Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki uyguladığı diyetle fazlalıklarından kurtulmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, elbisesiyle formda halini yayınladı.

Deniz Seki, kilo problemini sıkı bir diyetle çözmüş adeta iğne ipliğe dönmüştü. Yaz mevsimi sahnede geçiren Seki, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu."DENİZ, DENİZ'E ÇOK İYİ GELİYOR"Rengarenk elbisesiyle poz veren Deniz Seki'nin paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bodrum'da tatil yapan Deniz Seki, paylaşımına "Deniz, Deniz'e çok iyi geliyor. Sizce de iyi gelmemiş mi?" notunu ekledi.