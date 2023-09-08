Çocukluk fotoğrafını paylaştı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.Gündeş, dün yaptığı ödül açıklaması sonrası bugün yepyeni bir paylaşımda daha bulundu.Gündeş çocukluk fotoğrafının altına, "Hiç değişmediğim doğrudur 2" ifadelerini kullandı.Gündeş, geçtiğimiz hafta da gençlik yıllarını ait bir fotoğrafını paylaşmıştı.