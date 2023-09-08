Bülent Serttaş'tan Serdar Ortaç açıklaması

Son dönemde açtığı canlı yayınlarda söyledikleri ile gündeme gelen Serdar Ortaç ile ilgili Bülent Serttaş'tan açıklama geldi. Bülent Serttaş, Serdar Ortaç'a destek oldu.

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, önceki gün objektiflere yansısı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Bülent Serttaş, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Serttaş, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.



"BİR YERDE HAK VERİYORUM AMA..."



Ünlü şarkıcı, magazin manşetlerinden düşmeyen Serdar Ortaç hakkında da açıklamalarda bulundu. Serttaş, "Bir yerde hak veriyorum ama bir yerde de bunları yapmaması lazım. Çünkü çok büyük bir değer Serdar Ortaç" şeklinde konuştu.



KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU



Ortaç, geçtiğimiz günlerde açtığı TikTok yayınında küfür etti. TikTok tarafından kısıtlandığını ileri süren Serdar Ortaç, platformda canlı yayın açtı ve "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?" demişti.



Küfür etmesiyle ilgili konuşan Ortaç, "Sinir krizi geçirdim abi, oradaki ben değilim. İki şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim. TikTok'u ben nasıl kapatacağım abi? Onu devlet yapar inşallah. Bir hastalık, MS, içki. Benim suçum yayın yapmak ve yaparken de içki içmek. Benim eşekliğim" açıklamasında bulunmuştu.