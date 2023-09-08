  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycanlı şehit çocukları için sahneye çıktı!

Kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kurduğu Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri'nin şehit ailelerinin çocukları için düzenlediği gecede sahne alan Petek Dinçöz, şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirdi.

Ekleme: 8.09.2023 - 01:27 Güncelleme: 8.09.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri, şehit ailelerinin çocukları için özel bir gece düzenledi. Türkiye’den pek çok davetlinin konuk olduğu gecede Petek Dinçöz sahne aldı. Babaannesinin Azerbaycan kökenli olduğunu belirten Dinçöz, seslendirdiği şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜ HEP GÜLSÜN"

'Yandırdım Kalbini' şarkısını seslendiren Dinçöz’e şehit ailelerin çocukları da eşlik etti. Sanatçı, sahne performansının ardından "Büyük lider Haydar Aliyev’in 100'üncü yıl dönümüne adanan etkinlikte kardeş ülkemizin şehit çocuklarıyla buluşmak benim için çok anlamlı. Çocukların yüzü hep gülsün. Onurluyum, gururluyum burada olduğum için" açıklamasını yaptı.

Azerbaycanlı şehit çocukları için sahneye çıktı!

"OĞLUM ASLAN SEVGİLERİNİ İLETTİ"

Kahramanlarımız için, onların çocukları için burada olduğunu dile getiren Petek Dinçöz, "Türkiye’den çocuklarımıza kocaman sevgi getirdim. Oğlum Aslan da Azerbaycanlı kardeşlerine sevgilerini iletti. Bir dahaki sefere birlikte geleceğimizin sözünü aldı benden" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Thodex davasında karar çıktı! İşte Faruk Fatih Özer'e verilen ceza...
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'e tokat gibi cevap!
CHP'li Burcu Köksal'dan 'İYİ Parti' sorusuna kaçamak yanıt: Gerekirse seçimlere tek gireriz
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Müsavat Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'na: Herkesin yolu açık olsun
Kırklareli'de can kaybı 6'ya yükseldi
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek mesajı
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam
MSB kaynakları açıkladı! Son 1 haftada 39 terörist öldürüldü
CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Rüşvet skandalında 2. perde: Halk Ekmek çalışanı Hakan Han Özcan’ı doğruladı
MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Tunç Soyer'den İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına ilk yorum: Kayıp yaşamayız
Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor
Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızası!
Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak