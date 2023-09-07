Son hali görenleri şaşırttı!

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri olan ünlü sporcu Sabriye Şengül'ün son halini görenler tanıyamıyor.

Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, katıldığı dönemde başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı.Şengül, Survivor'da rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tartışmalarla gündeme gelmişti.Survivor sonrası değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.Milli sporcu Sabriye Şengül, son haliyle sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.