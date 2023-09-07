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Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama!

Fenomen isim Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında hayatını birleştirmişti. Subaşı, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Eleştirileri yendiğini düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Ekleme: 7.09.2023 - 01:42 Güncelleme: 7.09.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama!

'ELEŞTİRİ' CEVABI!

Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen 33 yaşındaki Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

Takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan bir çocuk annesi, "Eleştirileri yendiğini düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama!

"BENİM YAŞADIĞIMI KİMSE YAŞAMADI"

Sözlerine, "Bazen videolar atardım, yazılar falan yazardım. Hâlâ yazıyorum da tabii, eskiden daha fazla yazardım. 'Değerli halkım' diye başlayan bir yazım vardı, hiç unutmayacağım" şeklinde başlayan Subaşı, şöyle devam etti:

Nerelere gelmişsem öyle cevaplar veriyorum, kendim bile bilmiyorum ne yazdığımı... Çok fazla duygularımla yaşıyordum ve cevap vermeye çalışıyordum ki nasıl vereyim; milyonlar, hepiniz saldırdınız bana! Türkiye ile bir ben baş ettim, benim yaşadığımı kimse yaşamadı herhalde.

Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama!

"ZATEN TAKMIYORUM"

"Çok şükür ama zaten iyi ki yaşamışım hepsini, gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize, herkese. Bir anlamda daha güçlü olmamı sağladılar. O yüzden eleştiri falan olsun ya, yapın yine. Hiç fark etmez. Eğer yanlış bir şey yine paylaşırsam, yaparsam evet; haklısınız. Ama onun dışında zaten takmıyorum."
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