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O yorum çileden çıkardı

Bir sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in eşi Anıl Altan'ı ikizlerinden birini diğerinden ayırdığı yönünde yorumda bulundu. Anıl Altan, takipçisine verdiği cevapla gündem oldu. Altan, "Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Ekleme: 7.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 7.09.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Yakışıklı oyuncu Anıl Altan, kızlarıyla oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Videoyu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı "İlk dikkatimi çeken ablasının duruşu oldu. Sanki biraz ihmal ediliyor gibi" yorumunu yaptı.

Yorumu görünce sinirlerine hakim olamayan Altan, "Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz. Yarınki videoyu izleyince de Alin ihmal ediliyor dersin... Sen nasıl karar verirsen ona göre düzenleriz günleri. Senin ve Meryem'in birden fazla çocuğu olunca daha güzelini yaparsınız. 14 saniyeden 4 sene çıkarımı yapan yüksek zekalı arkadaşları tebrik ederim, aynı şekilde devam" sözleri ile tepkisini ifade etti.
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