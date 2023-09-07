Müge Anlı'nın kızı ortaya çıktı!

Uzun yıllardır ATV'de ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'i sunan Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi sabahı programın canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. Ünlü sunucu, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!" demişti.25 HAZİRAN'DA EVLENDİLERİlk olarak yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN KIZI!Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ'ın arkadaşlarıyla Aileler Yarışıyor programına katıldığı ortaya çıktı. Akdağ'ın güzelliği ise herkesi büyüledi.GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYORKoç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyan Lidya Müge Akdağ, ailesinin yanı sıra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.2 KERE EVLENMİŞLERDİMüge Anlı ve gazeteci Burhan Akdağ, 1993 yılında nikah masasına oturmuş 2002 yılında kızları Lidya'yı kucaklarına almıştı. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan Anlı ve Akdağ, 2008 yılında boşandı. İkili boşandıktan sonra yeniden bir araya gelerek evlendi. Ancak çift bu sefer de Anlı'nın şiddet iddiasıyla bitti.