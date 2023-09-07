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Müge Anlı'nın kızı ortaya çıktı!

Yıllardır televizyonun en çok izlenen programlarından birine imza atan Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak büyüttüğü hukuk öğrencisi kızı Lidya'nın geçtiğimiz aylarda bir programa katıldığı ortaya çıktı. Lidya'nın güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 7.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 7.09.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Uzun yıllardır ATV'de ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'i sunan Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi sabahı programın canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. Ünlü sunucu, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!" demişti.

Müge Anlı'nın kızı ortaya çıktı!

25 HAZİRAN'DA EVLENDİLER

İlk olarak yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

Müge Anlı'nın kızı ortaya çıktı!

İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN KIZI!

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ'ın arkadaşlarıyla Aileler Yarışıyor programına katıldığı ortaya çıktı. Akdağ'ın güzelliği ise herkesi büyüledi.

Müge Anlı'nın kızı ortaya çıktı!

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyan Lidya Müge Akdağ, ailesinin yanı sıra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.

Müge Anlı'nın kızı ortaya çıktı!

2 KERE EVLENMİŞLERDİ

Müge Anlı ve gazeteci Burhan Akdağ, 1993 yılında nikah masasına oturmuş 2002 yılında kızları Lidya'yı kucaklarına almıştı. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan Anlı ve Akdağ, 2008 yılında boşandı. İkili boşandıktan sonra yeniden bir araya gelerek evlendi. Ancak çift bu sefer de Anlı'nın şiddet iddiasıyla bitti.

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