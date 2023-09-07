Kuruçeşme'de anlamlı gece!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. Ünlü sanatçı Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu’nu bir araya getiren bu özel etkinlikte tüm şarkılar deprem bölgesinde yaralara merhem olmak için söylendi.

Konser öncesi ünlü sanatçı Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özfırat, “Bu akşam farklı bir heyecanlıyız. Çünkü Uğur Aslan’ın başlattığı projeyle deprem bölgelerine su arıtma üniteleri alınacak. Bu gece dinleyiciler yaralarımıza dokundular ve bizimle bir bütün oldular. Herkese vereceğimiz konserde deprem gerçeğini anlatmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.Değerli projeye değinen Aslan ise “Su çok temel bir ihtiyaç… Taşınabilir sular deprem bölgeleri için çok sıkıntı… Bu yüzden ömür boyu sürecek, sürdürülebilir bir şey istiyoruz. Hedeflediğimiz su filtre cihazlarının artması için elimizden geleni yapacağız” dedi.MÜZİKSEVERLER TEK YÜREKBüyük acının kalplerde hissedildiği konserde, eşsiz performanslara imza atıldı. Her seslendirilen şarkının umut taşıdığı gece de 6 Şubat’ı unutmayan binlerce müziksever tek yürek oldu. Konserin ilk bölümünde sahne Antakya Medeniyetler Korosu’nundu. Depremin olduğu 04.17 saatinin perdeye yansıtılmasıyla başlayan gece ilk dakikalarda dinleyicileri duygulandırdı.46 kişiden oluşan dev ekip, türküler, uzun havalar ve günümüzün sevilen şarkılarına yer verdiği repertuvarıyla Kuruçeşme dinleyicisinin kulaklarının pasını sildi. Depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcu çocukları “Mağusa Limanı” parçası ile anan ekip, hüzün dolu performansıyla Kuruçeşme dinleyicisini gözyaşlarına boğdu. Konserin ikinci yarısına ünlü sanatçı Uğur Aslan’ın da dahil olmasıyla heyecan ikiye katlandı.ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDUAntakya Medeniyetler Korosu eşliğinde parçalarını depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına seslendiren Aslan, alkış yağmuruna tutuldu. Hem müzikseverlerin hem de depremzedelerin yüreklerinde sonsuza kadar yaşayacağı bu özel gecede unutulmaz bir konsere imza atıldı.