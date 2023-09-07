Ünlü oyuncu Müjde Uzman bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Oğuzhan Uğur ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda tamamen noktaladı. Yeni sezonu ile fırtınalar estirmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman kalbinin kapılarını aşka yeniden açtı. Uzman, bir sinema salonunda genç oyuncu ile görüntülendi.Gossippasta'da yer alan fotoğrafta Müjde Uzman'ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı. İki başarılı oyuncunun boş olduğu görülen salonda sevgili koltuğunda oturması da dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından sinemada olduğuna dair bir paylaşım yapan Uzman, kiminle gittiğini de sakladı. İkili haklarında çıkan aşk iddiasına da henüz bir açıklama yapmadı.