Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu!

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu.

Cem Karaca'nın hayatını anlatacak filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, rolü için imaj tazelemesiyle gündeme gelmişti. Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor.



"Cem Karaca'nın Gözyaşları" adını taşıyan filme yeni bir isim dahil oldu. Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da danışmanlık yapacağı filmde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman kamera karşısına geçecek.



MELİSA DÖNGEL OYNAYACAK



Filmin senaryosuna son olarak Emel Sayın‘lı sahneler de eklendi. Bu rolü oyuncu Melisa Döngel üstlenecek.