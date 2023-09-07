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Dünyanın en pahalı arabasını aldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabasını aldı.

Ekleme: 7.09.2023 - 08:31 Güncelleme: 7.09.2023 - 08:33 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabasına sahip olan Rolls-Royce'tan kendine özel bir araba satın aldı.

Bu lüks araba, sadece normal bir arabadan ibaret değil.

Icardi’nin, yeryüzündeki en pahalı arabayı satın alması, dünyanın dört bir yanında gündem oldu.

26 milyon euro

Dünyada yalnızca üç kişide bulunan arabanın değeri 26 milyon euro. Kişiye özel tasarlanan bu araba çok nadir kişilere üretiliyor.

Bunlardan biri Jay Z/ Beyonce çifti, diğeri inci ticareti yapan ve adı gizlenen bir milyarder, üçüncüsü de Mauro Icardi.

1813 adet özel parçadan oluşan arabanın arkasında iki kişilik piknik bölümü, iki adet şampanya buzdolabı, açılır kapanır şemsiye gibi detaylar yer alıyor.

Kraliyet ceviz kaplaması

Dört yıldır yapım aşamasında olan Boat Tail'de mutlak lüks, pembe altın dokuma iplik kaplaması, kraliyet ceviz kaplaması ve pembe altın Spirit of Ecstasy ızgarası bulunuyor.

Her tekne kuyruğunun tamamen elle monte edilmesi dört yıl kadar sürüyor. Kaputun altında 6,7 litrelik V12 neredeyse 600 beygir gücü üretiyor.

Gümüş çatal bıçak takımları

Bagajda arabanın tonuna uygun, Christofle marka gümüş çatal bıçak takımları ve porselen tabaklardan oluşan bir servis var.

4 kişilik üstü açılır arabanın arkasına entegre edilmiş bir şemsiye var ve teleskopik masa, iki kişilik piknik için otomatik olarak açılıyor.

2 buzdolabı var

Tabii ki iki buzdolabı da var, bunlardan biri özellikle şampanya şişeleri için tasarlanmış. 5.76 m uzunluğunda bulunuyor.

Böylece Mauro Icardi, İstanbul sokaklarında dünyanın en pahalı arabasıyla keyifli bir şekilde dolaşabilir.

Dünyanın en pahalı arabasını aldı
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