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Sıla sahnelere geri döndü!

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay annesi Ömür Gençoğlu'nun ani beyin rahatsızlığı sonrasında sahnelere ara vermişti. Ünlü şarkıcı, Muğla'da tedavi gören annesinin sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle tekrar konserlerine başladı.

Ekleme: 6.09.2023 - 01:19 Güncelleme: 6.09.2023 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Sıla, annesinin sağlık durumuyla ilgili olumlu haberi alır almaz sahnelere döndü. Önceki akşam Bilecik Bozüyük'te kentin düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri kapsamında konser veren sanatçı, meydanı dolduran on binlerce genci şarkıları ile coşturdu.

Sıla sahnelere geri döndü!

"MEMLEKETİ BUCAK BUCAK GEZİYORUZ"

Tulum ve bottan oluşan kostümüyle dikkat çeken Sıla, "Sevdayla, aşkla yaptığımız işimizin en güzel tarafı memleketi bucak bucak gezmek, biraz daha meraklanmak ve öğrenmek. Bundan daha kıymetli hiç bir şey yok" dedi.

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