Sıla sahnelere geri döndü!

Sıla, annesinin sağlık durumuyla ilgili olumlu haberi alır almaz sahnelere döndü. Önceki akşam Bilecik Bozüyük'te kentin düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri kapsamında konser veren sanatçı, meydanı dolduran on binlerce genci şarkıları ile coşturdu."MEMLEKETİ BUCAK BUCAK GEZİYORUZ"Tulum ve bottan oluşan kostümüyle dikkat çeken Sıla, "Sevdayla, aşkla yaptığımız işimizin en güzel tarafı memleketi bucak bucak gezmek, biraz daha meraklanmak ve öğrenmek. Bundan daha kıymetli hiç bir şey yok" dedi.