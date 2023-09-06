Merve Boluğur'dan şaşırtan paylaşım!

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.AYRILIĞIN ARDINDAN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım'da tek celsede boşanan çift, ayrılıktan bir ay sonra Galataport’daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİLERMekanın çıkış kapısına yönelen Boluğur ile Aydın, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Aydın’ın aracıyla oradan uzaklaşan çift, Nişantaşı’nda başka bir yere geçmişti. İkili, sonraki günlerde de birlikte görüntülenmişti.'TEKTAŞ' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDUPaylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı tektaş paylaşımıyla yine şaşırttı. Güzel oyuncunun tektaş paylaşımının ardından takipçileri 'Merve evleniyor mu?' yorumunda bulundu.