Kalp krizi geçirdi!
Geniş Aile'nin Kahveci Devir Abi'si Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi
63 yaşındaki oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Kalbine stent takıldı
2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım' rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Kalbine stent takıldı
2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım' rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.