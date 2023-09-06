Doğum gününde buluştular

Fatih Terim'e doğum günü partisi düzenlendi. Birçok ünlü ismin katıldığı doğum günü partisine Şampiyonlar Ligi müziği ve Bana Bir Masal Anlat Baba düeti damgasını vurdu.

Fatih Terim yeni yaşına merhaba dedi. Türk futbolunun duayen ismi Fatih Terim'in doğum günü buluşmasına birçok ünlü isim katıldı. Bu isimler arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile oyuncular Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Dört isim doğum gününde birlikte selfie çekilmeyi de ihmal etmediler.Fatih Terim doğum günü alanına gelirken Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği çaldı. Öte yandan Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ile Merve Terim Çetin'in babaları için Oya&Bora ikilisinin 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını söylemeleri ise herkesi duygulandırdı.