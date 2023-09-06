Defne Samyeli kızının yeni yaşını kutladı!

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından kızları Deren ve Derin ile fotoğrafını yayınladı. 51 yaşındak, güzel, 20 yaşına basan Derin'in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı."NİCE HARİKA YAŞLARIN OLSUN"Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun sen. Hayatıma kattığın tüm güzellikler için ne desem az. Bebeğim, dostum, sırdaşım, dert ve eğlence ortağım. Nice harika, eğlenceli, neşeli yaşların olsun ve hep birlikte olsun. Seni seviyorum.