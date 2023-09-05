Yusuf Yazıcı'dan evlenme teklifi!

En son "Ego" adlı dizide başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, yeni bir aşka yelken açmıştı. Pamuk'un, Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Yazıcı, birkaç hafta önce sosyal medya hesabından Pamuk'un fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.İkilinin ayrı kalmak istemedikleri için sık sık bir araya geldiği Pamuk'un, sevgilisine Türkiye'de bir takımla anlaşması yönünde baskı yaptığı iddia edilirken bomba bir iddia daha gündeme düştü.Sabah'ın haberine göre; Fransa'nın Lille takımında top koşturan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etti. Ancak 32 yaşındaki güzel oyuncunun, kendisinden 6 yaş küçük futbolcu sevgilisine henüz cevap vermemesi herkesi şaşırttı.Güzel oyuncunun teklifi neden kabul etmediği ise bilinmiyor.