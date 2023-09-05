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Sürpriz ilişkiyi böyle ilan ettiler!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Bekiroğlu (27), kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu (33) ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, sürpriz birlikteliklerini katıldıkları düğünde çekildikleri fotoğraflarla ilan ettiler.

Ekleme: 5.09.2023 - 01:17 Güncelleme: 5.09.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
2021'de müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan, bir dönem Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışan, geçtiğimiz yıl ise DJ Tayfun Karaduman ile birlikteliğini sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

lk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan, 'Beni Böyle Sev', 'İkimizin Yerine', 'Gülümse Yeter', 'Yol Arkadaşım', 'Jet Sosyete' gibi projelerde rol alan 27 yaşındaki güzel, gönlünü meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.

Sürpriz ilişkiyi böyle ilan ettiler!

Televizyon kariyerine 2019 yılında başlayan Sicimoğlu'nun yer aldığı yapımlar arasında 'Kırmızı Oda', 'Aktris', 'Maviye Sürgün' ve 'La Casa de Raisa Vanessa' bulunuyor. Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte poz verdi.

Sürpriz ilişkiyi böyle ilan ettiler!

YENİ AŞKINI DÜĞÜNDE DUYURDU

Çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte paylaşan ünlü çift, sürpriz birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

Sürpriz ilişkiyi böyle ilan ettiler!
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