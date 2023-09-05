Rüzgar Aksoy ile Yasemin Sancaklı evlendi!

'Adanalı', 'Kara Sevda', 'Ramo', 'Kuruluş: Osman' ve 'Kin' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Rüzgar Aksoy, 3 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklif ettiği dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştirdi.KIR DÜĞÜNÜPolonezköy'de düzenlenen kır düğününe birçok ünlü katılırken, çiftin nikah şahitliğini oyuncu Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı."İYİ Kİ SİZ"Törenden renkli karelerin sosyal medyada paylaşıldığı düğün sonrası ortak mesaj paylaşan Sancaklı ve Aksoy, dostlarına teşekkür etti.Rüya gibi geldi geçti. Çok güzeldi. Bize gönül verip, anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz.SANCAKLI'DAN SOYADI HAMLESİDüğün töreninde köpeklerine de gelinlik ve damatlık giydiren ikiliden Yasemin Sancaklı'nın, düğünün ardından soyadına Aksoy'u da ekmesi dikkatlerden kaçmadı.