Reynmen'den evlilik sinyali!

'Reynmen' lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin dördüncü gecesinde sahne aldı. Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan 28 yaşındaki şarkıcı ve sosyal medya fenomeni, son günlerde magazin kulislerinde konuşulan 'nişanlandı' dedikodularını doğrular nitelikte bir açıklamaya imza attı.

Kendisi için açılan pankart ve dövizlerden birinde isminin yanlış yazıldığını fark eden Reynmen, 'Adımı yanlış yazmışsınız. Pankartı elden ele bana gönderin, düzeltip, imzalayıp geri göndereceğim' dedi.



Genç şarkıcı, teknik ekip tarafından kendisine ulaştırılan dövizdeki adını düzeltip imzaladıktan sonra hayranına geri verdi.



'OKUMAK BANA NASİP OLDU'



Kendisine bir hayranı tarafından hediye edilen gülü bir an olsun elinden düşürmeyen Reynmen, performansını alkışlar eşliğinde noktaladıktan sonra kulisinde basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.



Reynmmne, Serdar Ortaç'ın 'Gitme' şarkısına sahnede iki kez bis yaptığını hatırlatan muhabirlere, 'Çok ama çok istediğim ve sevdiğim bir parça ve albümde okumakta bana nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum' ifadelerini kullandı.



'NİŞANLANDI' DEDİKODULARINI YALANLAMADI



Parmağındaki yüzüğü fark ederek 'Mutlu giden bir ilişkiniz var. Parmağınızdaki de bir nişan yüzüğü gibi duruyor. Ufukta evlilik görünüyor mu?' sorusunu yönelten gazetecilere şarkıcı, 'Bazı sorular cevapsız kalabilir, büyüsü bozulmasın' yanıtını verdi.



'ROMANTİKMİŞİM, YENİ ÖĞRENDİM'



'Romantik biri misiniz?' sorusu da yöneltilen ünlü isim, 'Romantikmişim. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim' şeklinde konuştu.