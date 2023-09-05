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Melis Sezen, Venedik'te olay oldu!

Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen'in festival kombini beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 5.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 5.09.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine birbirinden ünlü oyuncu katıldı. Onlardan biri de Türkiye'de son yıllarda adından sıkça söz ettiren oyuncu Melis Sezen'di.

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen, giydiği elbise ve verdiği pozlarla olay olduMelis Sezen
Sadakatsiz dizisinde "Derin" rolünde gösterdiği performansla gönülleri fetheden Melis Sezen, elbisesi ve verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

Çok beğenildi

Sezen'in kombini sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun, tarzı beğeni yağmuruna tutuldu.

Melis Sezen, Venedik'te olay oldu!
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