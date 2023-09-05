Emel Sayın'dan nostaljik paylaşım!

Henüz 17 yaşındayken sahneye çıkan, 1970'de 'Eyvah' filmi ile sinema kariyerine adım atan, 1971'de ilk albümünü müzikseverlerle buluşturan Emel Sayın, Instagram'da gençlik fotoğrafına yer verdi."HALA ÇOK GÜZELSİN"Sayın'ın "Meğer ne güzelmişim" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden beğeni yağdı. Usta sanatçı "Her daim güzelsin", "Hâlâ çok güzelsin", "İyi ki varsın" ve "Kraliçe" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı.