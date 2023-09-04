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Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi!

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın sevilen şarkılarını seslendirmek için bir araya gelen ünlü isimler, Ceylan Ertem tarafından eleştirildi. Ertem, "Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya karşı 10. yıl marşı okuyup, çatal bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur" diyerek tepki gösterdi.

Ekleme: 4.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 4.09.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran Serdar Ortaç, şimdilerde sağlık ve maddi sorunlarla mücadele ediyor.

Hala gündemden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ortaç, müzik kariyeri sekteye uğramaya başladı. Öyle ki konserleri tepki çekmeye dahi başladı. Konsere giden vatandaşlar, Ortaç'ın sahnede şarkı söylemediğini iddia ederek eleştiri yağmuruna tuttu.

Ünlü isimler sevilen şarkıları seslendirdi

Ortaç zor günler geçirirken, müzik dünyasından birçok isim, sanatçı için harekete geçti.

Şarkıcının sevilen şarkılarının yer aldığı 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol.II' albümü için Gülşen, Edis, Aleyna Tilki, Semicenk, Buray, Tan Taşçı, Göksel, İrem Derici projede yer aldı.

Şarkılar ise yeni versiyonlarıyla dinleyicilerle buluştu.

"Çok sevdiğim, iyi isimler yer almış projede üzücü"

Proje gündemdeki yerini korurken, tepkiler de gelmeye başladı. Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından hem Ortaç'a hem de projede yer alan ünlü isimleri eleştirdi.

Ertem, şu ifadelere yer verdi:

Serdar Ortaç şarkıları ile ilgili paylaşımları gördükçe aklıma gelen bu gibi onlarca örnek var. Çok da sevdiğim, iyi isimler yer almış projede. Üzücü.

“Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz”

"Her şeyi de bu kadar çabuk unutmayın"

Bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya karşı 10. yıl marşı okuyup, çatal bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya yurdu terk etmiş ve Paris’te ölmüştür.

Her şeyi de bu kadar çabuk unutmayın ya hu.
Vallahi şiştim.

Ne olmuştu?

1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde, 'Kürtçe klip çekeceğim' diyen Ahmet Kaya'ya salonda bulunanlar tarafından tepki olarak çatal bıçak fırlatıldı.

O akşam sahneye çıkıp 10. Yıl Marşı'nı söyleyen Serdar Ortaç isminin bu olayla tekrar gündeme gelmesi üzerine özür üstüne özür diledi. En son, 'Kendimden tiksiniyorum' ifadesini kullanan Ortaç, o gece yaşananları şöyle anlatmıştı:

Ahmet Kaya'ya bir antipatim yoktu. Olması için bir sebep de yoktu. Orada her şey bir anda gelişti. Benim orada Padişah şarkısını söylememin belli bir anlamı da yok. Orada ellerin derken ben Kürtleri kast etmedim. O dönem zaten Kürt çayı bile denmiyordu.

"Atatürk'ü peygamber gibi gördüğümüz bir dönemdi"

O gece 3-5 kişilik bir grup 10. Yıl Marşına geçmem için beni kışkırttı. Ben o zaman Atatürk aşığıydım, fanatiğiydim. Şarkıda Atatürk'ü geçirmemin sebebi de odur. Atatürk'ü peygamber gibi gördüğümüz bir dönemdi.
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