Ünlü şarkıcı İrem Derici önceki akşam Silifke'deki bir festivalde hayranları ile bir araya geldi. Konser kıyafetinin askısı kopan İrem Derici nazara geldi.

Şarkıcı İrem Derici, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 50.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında konser verdi.50.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, Göksu Parkı'nda sahneye çıkan ve ilk şarkısına başlayan Derici'nin sahne kıyafetinin askısı koptu.Konsere bir süre ara veren Derici, kıyafetini değiştirdikten sonra şarkılarını seslendirmeye kaldığı yerden devam etti. Şarkılardaki performansının yanı sıra, sahne danslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Derici, Silifkelilerin beğenisini topladı.