İkinci kez baba oluyor

İki senedir Azerbaycanlı Lela Leyla ile flört eden İlhan Mansız, ikinci kez baba olacak.

Milli takımım ve Beşiktaş’ın eski efsane futbolcusu İlhan Mansız, iki senedir Azerbaycanlı Lela Leyla ile aşk yaşıyor.



5 aylık hamile



20 yıl önce büyük aşk yaşadığı Alman sevgilisi Nina Ritter’den Aimee adında bir kızı bulunan Mansız, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Sevgilisi Lela Leyla 5 aylık hamile. Mansız bu defa erkek babası olacak.



"Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz"



Sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Mansız şunları yazdı: "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz."



İlhan Mansız ikinci kez baba oluyorİlhan Mansız

10 Ağustos 1975'te Almanya Kempten'da doğan, Türk aktör ve santrafor mevkiinde görev almış eski millî futbolcu. Aslen Kırım Tatarıdır. Günümüzde millî buz patencisidir. 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı Altın Gol, Dünya Kupası tarihinin son Altın Gol'ü dür. 2017 yılında Survivor yarışmasına katılmıştır.