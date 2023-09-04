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Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı!

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde Demet Özdemir, 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü layık görüldü. Kırmızı halı kombini ile sosyal medyada övgü alan güzel oyuncu, derin dekolteli eteğinin fiyatıyla da dikkat çekti.

Ekleme: 4.09.2023 - 02:08 Güncelleme: 4.09.2023 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir, İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulmuş ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni’ne, Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almak üzere davet edildi.

Ünlüler dünyasında oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi. 31 yaşındaki oyuncunun tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı!

"KRALİÇE DEMET"

Takipçilerinden Özdemir'e; "Her zamanki gibi mükemmel", "Dünya güzeli", "Bir insan bu kıyafeti bu kadar iyi nasıl taşıyabilir?", "Zarif, asil", "Demet'le gurur duyuyoruz", "Çok şık" ve "Kraliçe" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı!

"ÇOK UYUMSUZ, OLMAMIŞ"

Oyuncunun kombinine yönelik; "Ceket ne alaka", "Siyah ve kırmızı uyumsuzluğu", "Takıları birbirinden çok uyumsuz, olmamış", "Kötü bir etek" ve "Mahalle pazarında bundan daha iyisini bulursun" mesajları da vardı.

Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı!

184 BİN TL!

Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatı da ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş' hesabına göre; güzel oyuncu, 184 bin 330 TL değerinde Valentino marka, derin dekolteli bir etek tercih etti.

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