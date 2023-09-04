Burcu Esmersoy İtalya'da evlendi!

İki yıldır birlikte olan Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çifti, düğünleri için uzun süredir hazırlık yapıyordu. Üç tane düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya Portofino'da dün gerçekleşti."ÖZGÜR KAÇ GELİNLİK YAPARSA GİYECEĞİM"Burcu Esmersoy düğünleriyle ilgili "Özgür kaç tane gelinlik yaparsa giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bundan sonra da yapmam herhalde. Tabii işin şakası bu. Çok yakın arkadaşlarımızla yurt dışında düğünümüz var. Bir de İstanbul’da bir düğün yapacağız. 7-8 Eylül gibi planlıyoruz. İtalya’daki düğün 1-3 Eylül gibi olacak. Bodrum’da da bir düğün, kutlama gibi bir şey yapacağız" açıklamasını yapmıştı.BEKARLIĞA VEDABurcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çifti düğünden önceki gün de ikinci kez bekarlığa veda partisi düzenlemişti. İlk bekarlığa vedaysa Karaköy'de düzenlenmişti.ROMANTİK POZLARİkincisi Portofino'da bir otelde düzenlendi. İki yıldır birlikte olan çift, partide romantik pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Çiftin romantik pozları sosyal medyada çok konuşuldu.300 KİŞİ KATILDIİki yıllık aşkın sonunda Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil dün evlendi. Törene Türkiye'den 300 kişi katıldı.GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİGüzel sunucu Burcu Esmersoy, nikah töreni için tercih ettiği sade gelinliği ile adeta büyüledi. Güzelliği ve tarzıyla çok konuşulan gelin Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.GÖZYAŞLARINI TUTAMADILARNikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıkla gören çift duygusal anlar yaşadı. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.