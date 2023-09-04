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Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi!

Eski milli futbolcu Arda Turan ile evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan'ın 3'üncü kez yaşadığı bebek heyecanı yarım kalmıştı. Hamilelik sürecinde iki aylık bebeğini kaybeden 37 yaşındaki sosyetik güzel, beş yaşındaki oğlu ve annesi ile birlikte Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı.

Ekleme: 4.09.2023 - 02:11 Güncelleme: 4.09.2023 - 02:14 / Editör: Ozge Selin
Arda Turan ile 2018'de dünyaevine giren Aslıhan Doğan, aynı yıl Hamza Arda'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, 2020'de ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına almıştı.

İki aylık hamile Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrenmiş, üçüncü çocuk heyecanı yarım kalmıştı.

Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi!

"HAMZA ARDA İÇİN GELDİK"

Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ndeydi. Ünlü isim, büyük oğlu Hamza Arda ve annesiyle beraber hastane çıkışı görüntülendi.

Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi!

Basın mensuplarının 'geçmiş olsun' dileklerini iletmesi üzerine Aslıhan Doğan, “Kendim için değil, Hamza Arda için geldik arkadaşlar. Rutin kontrollerimiz vardı. Şimdi eve gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi!

"KIZ OLSUN, ADI FARAH ASLIHAN OLSUN"

İki erkek çocuğu olan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyordu. Sosyetik güzek, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi!

HAMİLELİK DÖNEMLERİNDE DOKUZ KİLO ALDI

Aslıhan Turan, “Her iki hamileliğimde de dokuz kilo aldım, iki ayda verdim. Haftanın beş günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum" demişti.


Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi!



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