Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. 2 ay önce anne olan Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünün gözüktüğü karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.İŞTE ELAY BEBEKGüzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı."HOŞ GELDİN ELOŞ'UM"Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.YÜZÜNÜ GÖSTERDİŞimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.Kızının kucağında uyuduğu anları paylaşan Aslı Enver'in paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.