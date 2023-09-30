Yılmaz Erdoğan'dan yeni dizi müjdesi

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Bir süre mağazaları gezen 55 yaşındaki sanatçı, daha sonra toplantı yapmak için meydan katında bir restorana geçti.

Basın mensuplarının 20 yıl sonra ekranlara döneceği yeni dizi projesi için yönelttiği sorulara cevap veren Yılmaz Erdoğan, 'Yeni projemiz 'İnci Taneleri' için hazırlıklarımız sürüyor. Bambaşka bir şey geliyor, beklemede kalın' dedi.Neşesi bir hayli yerinde olan usta tiyatrocu, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmaz Erdoğan'ın alışveriş tarzı ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.