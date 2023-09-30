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Yeni şarkısı hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Buray önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranları ile bir araya geldi. Büyük ilgi gösterilen konserde Buray, yeni şarkıcı "Olmuşum Leyla" hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Spotify'da top 50'de yükseliyor. Radyolarda binbire vurduk. Yaz çıkışı dinleyicilerimize güzel bir hediye verdik." dedi.

Ekleme: 30.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Buray, KerkiSolfej tarafından düzenlenen BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

KerkiSolfejden yapılan açıklamaya göre, Buray konser öncesinde "Olmuşum Leyla" şarkısının çok beğenildiğini ifade etti.

Şarkının beklentilerinin çok yukarıda dinlendiğini aktaran Buray, "Spotify'da top 50'de yükseliyor. Radyolarda binbire vurduk. Yaz çıkışı dinleyicilerimize güzel bir hediye verdik." ifadelerini kullandı.

Yeni şarkısı hakkında konuştu

Dans şovlarıyla sevilen şarkılarını dinleyicilerle konserde seslendiren Buray, 17 Kasım'da 14 parçalık yeni albümünün yayınlanacağını ve albümde sürpriz isimlerin olacağını belirtti.

Buray, yaklaşık 2 saat süren konserini "İstersen" ve "Aşk mı Lazım" şarkılarıyla sonlandırdı.
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