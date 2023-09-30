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Yeni imaj olay oldu!

Son olarak Dilberay filmi ile izleyici karşına çıkan Büşra Pekin imaj tazeledi. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Büşra Pekin'in son hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Ekleme: 30.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Çok Güzel Hareketler Bunlar programında hayat verdiği "Havuçlu anne" karakteriyle yıldızı parlayan Büşra Pekin sık sık magazin basınında yerini alan isimlerden oluyor. Verdiği kilolar ile güzelliğine güzellik katan Büşra Pekin sosyal medya hesabından yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

BÜŞRA PEKİN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Dilberay filmindeki rolü için 9 kilo alan ve kısa sürede diyet yaparak 15 kilo veren Pekin, saçlarını kısacık kestirdi. Ünlü oyuncu Pekin'in pozu yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Artık tanıyamıyoruz", "Büşra Pekin değil sanki", "Siz kimsiniz Büşra Pekin'i tanıyor musunuz?", "Git gide Gülşen'e benziyor", "Sıla zannettim" gibi yorumlarda bulundu. İşte Büşra Pekin'in son hali;

Yeni imaj olay oldu!

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