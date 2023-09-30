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Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu (44), memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Ekleme: 30.09.2023 - 01:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
Olay, Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda 27 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta yürüyüş yaparken silah sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince bir kadının başından vurulmuş şekilde çimenlerin üzerinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, cesedin aralarında ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Yalan Dünya’ ve ‘Sihirli Annem’ adlı dizilerin de bulunduğu birçok dizide rol alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı.

Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

İntihar ettiği belirlenen Fettahoğlu'nun cesedinin yanında üzerine kayıtlı ve bulundurma ruhsatlı bir tabanca ile boş kovan bulundu. Çantasından antidepresan ilaçları çıkan ve doğum gününden bir gün sonra intihar ettiği belirlenen Seda Fettahoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

TABUTUNA BEYAZ ÖRTÜ VE YAZMA ÖRTÜLDÜ

Seda Fettahoğlu’nun cenazesi sabah saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Fettahoğlu için Yeniköy Mahallesi camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Tabutuna beyaz örtü ve kırmızı yazma örtülen Fettahoğlu'nun cenazesine; babası Osman Fettahoğlu, Trabzon ve Samsun Devlet Tiyatroları’ndan meslektaşları ve yakınları katıldı.

Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Fettahoğlu’nun cenazesi Domaçlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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